Licitação para terceirizar terminais do BRT é questionada na Câmara | A TARDE

Em processo licitatório pela Prefeitura de Feira de Santana, a terceirização da gestão dos terminais de transbordo do sistema BRT, foi questionada nesta quarta-feira, 4, na Câmara Municipal.

De acordo com o vereador Professor Ivamberg (PT), "a empresa quer lucro, com certeza, mas quem vai pagar os custos disso?”, indagou, em pronunciamento na Tribuna da Casa".

Ainda de acordo com o parlamentar, a medida causa estranheza, uma vez que, apelidadas pela população de “casas de pombo”, as estações, instaladas em algumas áreas da cidade, não vem sendo utilizadas. Assim, entende o petista, transferir a administração dos equipamentos não vai solucionar o problema.

“Já temos um BRT deficiente e o prefeito Colbert Martins Filho ainda quer repassar essa responsabilidade para o povo, para que arque com a terceirização de bens públicos”, lamentou Ivamberg.

Ivamberg falou também que “nenhuma empresa vai gerenciar um empreendimento e não ter lucro por isso”. Para Fernando Torres (PSD), o vereador petista “não deveria reclamar antes de acontecer”. Diz ainda que, “se der errado, critica; se der certo, aplaude".

O vereador Paulão do Caldeirão (PSC) afirmou que a população sempre reclamou da situação dos transbordos, especialmente dos banheiros, que “sempre estavam sujos e destruídos”. O parlamentar sugeriu ainda que seja dado “um voto de confiança para essa privatização” porque “atualmente está tudo limpo e arrumado”. Disse, ainda, que "já chegaram vários ônibus do BRT” no Município.