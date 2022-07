Médico é encontrado morto em hospital na cidade de Caém

Um médico foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 27, durante um plantão no Hospital Municipal Josefa Monteiro, na cidade de Caém, no Centro-Norte da Bahia.

Segundo informações do site Jacobina Notícias, o corpo de José Mauro Badaró Cardoso, de 37 anos, foi encontrado por volta das 22h, por colegas que sentiram sua falta durante o expediente. O médico foi encontrado caído na sala de descanso destinada aos profissionais, que estava trancada. Ele tinha uma uma seringa introduzida no braço e medicamentos estavam sobre a mesa.

O corpo de José Mauro, que era natural de Guanambi e residia em Umburanas, foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT-BA) e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina, onde passará por necropsia. A suspeita é de que ele tenha tido uma overdose medicamentosa.

As causas da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que também apura o caso do médico Heitor Wagner Silva Oliveira, de 40 anos, encontrado morto no domingo, 17, no Hospital Municipal de Brotas de Macaúbas.