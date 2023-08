Menina de 5 anos morre após ser picada por escorpião

A picada de um escorpião tirou a vida de uma criança, de 5 anos de idade, na cidade de Barreiras, localizada no oeste baiano, no último sábado, 26. No momento da fatalidade ela brincava com outras duas crianças. O corpo da vítima foi sepultado neste domingo, 27.

Identificada como Ágata Sofia Fernandes da Silva, a vítima estava na frente da casa de uma vizinha, situada no bairro Arboreto 1, na tarde da última sexta-feira, 25. O animal estava nos fundos do imóvel, onde a garota teria ido pegar um brinquedo, segundo divulgado pelo portal g1.

Com o ocorrido, no período da noite, a vítima teve vários delírios e episódios de vômito. Juntamente a isso, ela também teve várias partes do corpo marcadas de machucados roxos. Em função da gravidade, a mãe dela pediu socorro a um vizinho, que a encaminhou ao Hospital do Oeste, no mesmo município.

Histórico

Cerca de 15 pessoas morreram após ataques originados por escorpiões no estado da Bahia, no período de janeiro a agosto deste ano. Os dados são da Secretaria de Saúde do estado (Sesab). Já o número de óbitos registrados neste ano já está próximo da quantidade contabilizada em 2022, onde 20 pessoas morreram.