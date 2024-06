Micareta de Feira pode ter mudança de circuito em 2025 | A TARDE

Uma audiência pública com segmentos envolvidos na realização da Micareta de Feira de Santana vai ser realizada na Câmara Municipal para discutir a possibilidade de alteração do local da festa.

A sugestão partiu da presidente da Casa Legislativa, Eremita Mota (PP), nesta quarta-feira, 5, em razão de projeto que tramita no Legislativo, o qual propõe a modificação do sítio do maior evento do interior do Nordeste.

De acordo com Eremita, a sociedade, autoridades e os setores artísticos e culturais do Município devem ser ouvidos antes da votação da matéria por parte dos parlamentares.

“Essa questão da mudança de local é um debate muito importante. Sugiro que antes de pautarmos a apreciação no plenário, ouçamos em audiência todos os segmentos que têm interesse direto na festa. Isto vai reforçar e validar melhor o que está sendo proposto no projeto”, disse.

A parlamentar salientou que a medida não poder ser tomada sem obter o posicionamento de grupos artísticos, empresariado e gestores públicos.

O Líder do Governo na Câmara, José Carneiro (UB), disse que o projeto está dentro dos requisitos de constitucionalidade, uma vez que “apenas autoriza”, e não determina obrigação da Prefeitura adotar a medida.

“Mesmo sabendo que não é algo deliberativo, a ideia proposta no projeto e a audiência para análise dos setores envolvidos, são muito importantes”, ressaltou.

Autor do projeto de lei que autoriza a alteração do local da Micareta, o vereador Edvaldo Lima (UB), acredita que a audiência pública vai permitir debater o assunto com maior segurança.

“Juntos, Prefeitura, Câmara e sociedade vão poder encontrar o lugar mais adequado. Os empresários tem arcado com um custo muito caro nos dias da festa, ao terem que ficar de portas fechadas”, finalizou.

Publicações relacionadas