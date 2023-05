Mulher fica com anel preso ao dedo; Bombeiros são acionados

Na noite do último domingo, 28, bombeiros do 2° GBM em Feira de Santana, foram acionados para a retirada do anel no dedo médio da mão esquerda de uma pessoa.

De acordo com as equipes, a ocorrência aconteceu numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Feira de Santana e os militares foram acionados pela médica que atendia a paciente. Os bombeiros utilizaram uma micro-retífica.

Toda operação foi realizada com bastante cautela, para não aumentar ainda mais o trauma no membro. Segundo as informações médicas, a paciente estava com o dedo inchado por causa de um trauma que sofreu na porta da residência.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alerta os cidadãos sobre acessórios como anéis. É importante que sejam retirados dos dedos logo que percebam situações como inchaços, para impossibilitar que fiquem preso aos dedos.

Caso não seja possível retirar o adereço, o corpo de bombeiros pode ser acionado através da central 193.