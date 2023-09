Novo secretário de Cultura e Turismo de Cachoeira é empossado

O novo secretário de Cultura e Turismo do município de Cachoeira, Recôncavo Baiano, Marcelo Souza, foi empossado na manhã desta segunda-feira, 4. A solenidade foi realizada no Cine Theatro Cachoeirano.

“A posse do novo secretário representa um importante passo para a valorização da cultura e do turismo em nossa cidade, que certamente trará inovações e projetos que contribuirão para o desenvolvimento do setor. Desejamos muito sucesso em sua atuação”, disse a prefeita Eliana Gonzaga (Republicanos).

Houve apresentação musical de Rosa e Leirinho, e do Grupo de dança de rua EX13. Houve ainda declamação de poesias e Roda de Capoeira do Mestre Besouro.