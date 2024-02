Pablo Roberto escolhe líder evangélica como vice de sua chapa | A TARDE

O deputado estadual Pablo Roberto (PSDB) já escolheu a sua vice na chapa que está montando para disputar a prefeitura de Feira de Santana nas eleições deste ano. Trata-se da advogada Mariângela Alves, de 58 anos de idade, identificada como uma liderança evangélica estudiosa do movimento quilombola.

Mariângela pediu filiação recentemente do Republicanos e deve se filiar ao PSDB para disputar as eleições em Feira de Santana como vice de Pablo Roberto. De acordo com o parlamentar, a escolha da líder evangélica tem relação, entre outras coisas, com a importância da participação de mulheres na disputa.

“Nós já tínhamos, a coordenação da nossa pré-campanha, uma sinalização de preferência de uma figura feminina no processo eleitoral. Com base nisso, conversamos com muita gente e Mariângela se aproximou muito do nosso grupo, por acreditar na nossa proposta, na ideia de renovação da política em Feira”, explicou Pablo Roberto ao portal A TARDE.

Questionado se há alguma possibilidade de uma composição entre ele e o ex-prefeito José Ronaldo (União Brasil) para as eleições de 2024, Pablo Roberto deixou claro que não abrirá mão de sua candidatura para apoiar o ex-aliado.

“Da minha parte, não tem possibilidade, até por causa dos movimentos que eu tenho feito, de lançar a pré-candidatura, escolher a vice e já começar a construir o nosso programa de governo. A nossa candidatura é para valer. Mas se o ex-prefeito não for candidato, estaremos abertos a recebê-lo”, declarou o deputado.

Além de Pablo Roberto, o deputado federal Zé Neto (PT) também já definiu que será candidato à prefeitura de Feira de Santana em 2024. O petista disputará o Executivo municipal pela sexta vez, após derrotas em 1996, 2004, 2012, 2016 e 2020.

Nos bastidores, a candidatura de José Ronaldo também é dada como certa. O ex-prefeito, porém, nega que já tenha decidido disputar as eleições deste ano.