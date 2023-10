Prefeitura firma contratos de quase R$ 30 milhões com institutos | A TARDE

A Prefeitura de Feira de Santana, por intermédio da Secretaria de Saúde, firmou contratos sem licitação com dois institutos de Saúde, de acordo com publicação no Diário Oficial, edição do último dia 30 de setembro, no valor de quase R$ 30 milhões

As empresas contratadas pela gestão do prefeito Colbert Martins Filho (MDB), foram o Instituto de Gerenciamento Médico para o Lote I, com valor global de R$ 16.395.666,33 e a Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos - INSV- Instituto de Saúde Nossa Senhora da Vitória para o Lote II com VALOR GLOBAL: R$ 12.506.122,49. O prazo dos contratos é de 180 dias.

Os contratos foram assinados no último dia 29 de setembro, pela secretária de Saúde do município, Cristiane de Souza Campos.

Em nota ao Portal A TARDE, a Prefeitura de Feira de Santana informou que não suspendeu o contrato com a Santa Casa de Misericórdia de Oliveira dos Campinhos, porém o que ocorreu de fato, é que a empresa foi contratada pela gestão municipal, por intermédio da dispensa de licitação, uma vez que o contrato anterior havia chegado ao fim.