Presidente da Câmara agradece apoio após ser hostilizada

Após ser alvo de ataques na última semana, a vereadora e presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, Eremita Mota (PSDB), agradeceu o apoio que recebeu de diversas mulheres. “Foram muitas mulheres se solidarizando comigo, tantas que se hoje elas todas viessem aqui, não caberia nesta galeria”, disse. Cerca de 30 mulheres estavam na galeria, vestidas de branco e com cartazes com mensagens de repúdio às agressões sofridas por Mota.

Em trechos do discurso, a vereadora se emocionou e agradeceu o apoio recebido tanto pessoalmente, quanto pelas redes sociais, de eleitores ou não, além da ampla cobertura dos veículos de imprensa.

“Sinto que valeu a pena ir até a Delegacia da Mulher e denunciar toda aquela situação que sofri. Do jeito que as coisas vêm acontecendo aqui na Câmara, eu teria que ir todos os dias à DEAM, dando queixa. Falo isso pois não são apenas agressões nas Sessões, são pelos corredores, são ofensas, fofocas e injúrias contra mim e conta o meu filho", destacou Eremita.

Mesmo sob pressão, Eremita revela que se sente forte e que não vai deixar de falar toda vez que a ameaçarem ou difamarem. "Desde o início do mandato, além dos insultos diários, o que mais me marcou negativamente foi a tentativa para que eu não assumisse a presidência no início do ano. Fico horrorizada com isso até hoje. Muitas das agressões que sofri não teriam ocorrido, caso um homem estivesse no meu lugar", pontuou Mota.