Quinteto é preso por tráfico de drogas em ação policial

Cinco homens, envolvidos com o tráfico de drogas, foram presos na cidade de Senhor do Bonfim, região norte do estado, neste domingo, 26. A ação foi feita a partir da 'Operação Força Norte’, que tem como objetivo prevenir mortes violentas e auxiliar na captura de alvos prioritários procurados pela Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e pelo 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Conforme a SSP, primeiro, dois homens em liberdade condicional, foram presos novamente no bairro da Olaria. Os policiais suspeitaram da atitude da dupla, quando um dos homens descartou uma sacola, enquanto o outro pilotava uma moto.

De acordo com o tenente-coronel da 19ª Coordenadoria Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) do 6º BPM, Jamerson Encarnação de Queiroz, foram encontradas 100 trouxas de maconha com a dupla.

Algumas horas depois, na localidade de Brisas do Monte, porções de cocaína foram abandonadas por três homens. Eles correram com a aproximação policial.

O material e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT). Os criminosos foram autuados por tráfico de drogas.