Recursos pirotécnicos estão suspensos no São João de Senhor do Bonfim

A Prefeitura de Senhor do Bonfim, no centro-norte baiano, e as produtoras das festas juninas na cidade terão que suspender o uso de recursos pirotécnicos durante as apresentações do São João na cidade realizado no Espaço Gonzagão, após identificarem a deficiência nas instalações do sistema de combate a incêndio, devido à ausência do Controle de Materiais e Acabamento (Cmar).

A medida foi recomendada após os shows dos artistas do estilo piseiro Zé Vaqueiro e Nattan, realizados na quinta-feira, 20, com o uso de recursos pirotécnicos. No dia seguinte, na sexta, 21, o MP apresentou a recomendação.

Segundo o órgão, as equipes da Central de Apoio Técnico (Ceat) do MP, do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) já haviam alertado, pessoalmente, os responsáveis técnicos do espaço dos riscos de incêndio no emprego dos recursos pela existência de falhas nas instalações elétricas, com utilização de cabeamento inadequado para uso em ambiente externo. Além disso, a inspeção também apontou erros na instalação dos geradores, no aterramento e mau acondicionamento de combustível. Os responsáveis técnicos se comprometeram nas inspeções a não utilizarem recursos pirotécnicos, o que foi descumprido.