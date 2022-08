"Seguramente, Colbert foi o pior prefeito de Feira", diz Zé Neto

Insatisfação dos professores da rede municipal com situação salarial, permissionários do Shopping Popular sem uma definição sobre uso do espaço e conclusão da CPI da Saúde. Estes são os principais imbróglios a serem resolvidos pela gestão do prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB).

O deputado federal, Zé Neto (PT), durante a convenção que carimbou a majoritária da sigla, comentou ao Portal A TARDE, as situações que são consideradas, de acordo com ele, como as "mazelas" da administração do município.

Indignado com a situação que envolve, por exemplo, o Shopping Popular, Zé Neto afirmou que a situação é uma grande "gafe" da atual gestão.

"Se investigar pra valer a situação, vai ter gente presa. Eles prometeram 1.800 vagas para os ambulantes. Quando chegou perto da entrega, começaram outras movimentações, e hoje, uma empresa privada acabou ficando como dona do Shopping Popular. Além disso, o processo tem R$ 19 milhões de dinheiro público e o local está montado em um terreno que custou, pelo menos, R$ 50 milhões de reais vindos de recursos públicos. As discussões não têm intromissão alguma do poder público. Se a gente for avaliar, tem mais dinheiro público envolvido do que privado", afirmou.

Os permissionários reclamam ainda do retorno da cobranças das taxas, atualmente no valor de R$ 600, que ficaram suspensas durante um ano. De acordo com os comerciantes, boa parte não tem condição de pagar, já que as vendas estariam "baixas".

CPI da Saúde

Sobre a CPI da Saúde, que já teve relatório final e investiga denúncias de irregularidades relacionadas a Secretaria de Saúde do município, o parlamentar diz que a falta de transparência, bem como a falta de aplicação de recursos na atenção básica de Saúde continuam da mesma forma.

"É a única cidade do Brasil, acima de 500 mil habitantes, que não tem um hospital geral municipal. É impossível achar que uma cidade com essa demanda possa contar só com o Hospital Clériston Andrade", relembrou.



Com indignação, Zé Neto afirmou que a situação da Saúde no município é "caótica" e relembrou que Feira de Santana e Salvador são as cidades que pagam os "menores salários" para os agentes comunitários de saúde e de endemias.



"Foi preciso uma decisão judicial para que a Prefeitura de Feira pagasse o piso aos agentes comunitários e agentes de endemias, ainda assim estão sem pagar outros direitos para estas categorias, o que é lamentável ter que chegar a esse ponto", finalizou.