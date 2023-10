Serra Dourada FM completa dois anos com comemorações em Ipirá | A TARDE

Já em preparação para a comemoração dos dois anos de fundação, a rádio Serra Dourada 91.5FM, do município de Ipirá, centro-norte da Bahia, se prepara de olho no próximo dia 11 de outubro, dia das celebrações que vão ser realizadas na emblemática praça do mercado.



Fundada pelo deputado, Jurandy Oliveira, a emissora alcança mais de 70 municípios, e tem sido uma voz constante na promoção de informação, entretenimento e cultura na região.

"Estes dois anos foram uma incrível jornada. Nosso profundo agradecimento aos sócios Ricardo Garcia e Dinovaldo Dantas Moreira pelo constante apoio e visão, e à nossa comunidade por tornar tudo isso possível", diz o diretor da emissora, Carlos Barral.



A programação do aniversário vai contar com atrações de Anna Catarina, Pagode do Segredo, Giba e as participações especiais de Deja Ribeiro e Gil Barbosa.