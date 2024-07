Servidores de Feira de Santana fazem vaquinha para comprar alimentos

Parlamentares classificaram como "caótica" a situação da Saúde de Feira de Santana na gestão Colbert Martins (MDB) - Foto: Reprodução

Os servidores que atuam em regime de terceirização de mão de obra na Saúde de Feira de Santana, centro-norte da Bahia, estão fazendo vaquinha para comprar alimentos, uma vez que os salários estão atrasados há dois e até três meses em alguns casos.

A denúncia é da vereadora Lu de Ronny (PV), que criticou a contratação de organizações para terceirizar funcionários, como o InSaúde (Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde).

“O prefeito Colbert Martins (MDB) disse que a categoria não tem que questionar sobre salários atrasados com ele, mas foi ele quem contratou a empresa”, disse a vereadora, em discurso na Câmara Municipal nesta quarta-feira, 26.



De acordo com o vereador Emerson Minho (PP), funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Queimadinha, procuraram a Casa Legislativa tentando arrecadar recursos com o objetivo de terem acesso à cesta básica.

Além de atrasar os salários, a empresa responsável por gerir a unidade, de acordo com o parlamentar, não adquire a quantidade necessária dos materiais e insumos para o atendimento dos pacientes.

“Tomei conhecimento que pacientes só podem utilizar uma bolsa de soro, e, se a pessoa precisar de mais hidratação, recomendam ir beber água em casa”, afirmou.

Preocupado, o vereador Luis da Feira (PP), disse que o problema com a falta de insumos não se restringe à UPA da queimadinha, e que já foi procurado por funcionários de outras UPAs e Policlínicas, que se queixaram da falta de materiais.

"O atual estado da Saúde de Feira de Santana é caótico e o Hospital Municipal projetado pela gestão do prefeito Colbert Martins, com menos de 10 leitos é pequeno. São pelo menos 50 pessoas a serem reguladas por dia. Este Hospital vai dar pra quê?”finaliza com o questionamento.