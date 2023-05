Suspeito de matar homem a golpes de porrete é preso em Iraquara

Um homem foi preso, nesta quarta-feira, 31, suspeito de matar um outro homem com golpes de porrete e jante de aço, no município de Iraquara. Um segundo envolvido no crime morreu durante um confronto com a Polícia Militar, no último dia 11 de maio, na cidade de Bonito.

A vítima foi identificada como Cleciovan Francisco de Sousa. Ele foi morto no dia 26 de março deste ano, após um desentendimento com um dos autores.

Conforme a Polícia Civil, investigações realizadas pela unidade policial apontam que a vítima foi agredida até a morte.

Após a prisão, o suspeito foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça, aguardando transferência para o sistema prisional.