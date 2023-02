Tremor de terra de magnitude 2,5 é registrado em Jacobina

Mais um tremor de terra foi registrado na zona rural do município de Jacobina, centro-norte da Bahia, no início da madrugada desta sexta-feira, 24, às 00h56. As informações são do Jacobina Notícias.

A captação foi feita pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O tremor teve a magnitude preliminar calculada em 2,5 mR (gradação conhecida como Escala Richter), mesmo assim não houve relatos de que moradores tenham sentido o abalo.