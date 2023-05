Vereador Sílvio Dias denuncia irregularidades em PSFs de Feira

Mais uma grave denúncia envolvendo a saúde pública do município de Feira de Santana foi apresentada, na manhã desta terça-feira, 23, pelo vereador Silvio Dias (PT), na tribuna da Câmara Municipal. De acordo com Dias, usuários da unidade de saúde localizada no bairro Rua Nova, além de enfrentarem problemas típicos da rede como a falta de profissionais e de insumos e medicamentos, reclamam do atendimento inadequado em virtude da sobrecarga de consultas e procedimentos agendados.

“O posto de saúde da Rua Nova vem sendo alvo constante de denúncias e reclamações de usuários. Mas, o que temos hoje é algo ainda mais grave, uma reclamação de pacientes sobre a forma como vem se dando os atendimentos naquela unidade” iniciou o vereador. "Procuramos saber junto a alguns profissionais de saúde que atuam naquela unidade e fomos informados em relação a alguns dados. O Conselho de Medicina estipula que nos PSFs cada médico pode atender 16 pacientes por turno, desses, no máximo, seis cirurgias podem ser realizadas. Ocorre que a administração do posto obriga os médicos a atenderem 24 pacientes por turno para realizar quantas cirurgias forem necessárias”, denunciou.

O excesso de atendimentos, como pontua o vereador, que também preside a Comissão de Saúde da Casa, pode impactar na avaliação assertiva do estado de saúde dos pacientes, uma vez que o tempo da consulta acaba sendo reduzido para que o profissional consiga atender a todos os agendamentos. “Nós temos em quatro horas 240 minutos. Se o médico vai atender 24 pacientes, dá uma média de 10 minutos em cada consulta. Contando com o tempo para o acesso do paciente ao consultório, e aqui falando em idosos, pessoas com deficiência, vamos ter uma consulta com uma média de sete a oito minutos. Tempo esse insuficiente para realizar um bom atendimento”, refletiu.

O cenário, conforme a denúncia, integra a política de gestão da unidade, sob responsabilidade da empresa ASN Serviços Médicos, dirigida por Marcos Vital. A empresa estaria ainda obrigando os especialistas a não resolverem o problema de imediato, são orientados a pedir exames e procedimentos para ampliar os ganhos da mesma, uma vez que a gestora ganha por procedimentos realizados”, reclamou Silvio Dias, fazendo uma severa crítica à terceirização dos serviços públicos classificada pelo edil como “o câncer da saúde pública no município de Feira de Santana”. A denúncia, como garantiu o vereador, será averiguada pela Comissão de Saúde da Casa, convocada para uma visita à referida unidade de saúde.