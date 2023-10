Vereadores questionam qualidade da merenda escolar em Feira de Santana | A TARDE

Mesmo como verba maior que R$ 6 milhões, em recursos federais e estaduais, este ano de 2023, a Prefeitura de Feira de Santana, na gestão do prefeito Colbert Martins (MDB), não vem oferecendo merenda de qualidade aos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. A afirmação é do vereador Professor Ivamberg (PT).

"Não falta dinheiro, o problema é de gestão", afirmou o petista ao defender nesta terça-feira, 17, na Câmara, a descentralização da compra dos gêneros alimentícios.

A Secretaria de Educação deve deixar com as próprias unidades, a responsabilidade pela aquisição dos produtos. De acordo com ele, a medida beneficiaria a agricultura familiar, fornecedora dos alimentos em cada região, atendendo as realidades locais.

Vereador e também professor, Jhonatas Monteiro (PSOL) citou a Escola João Duarte Guimarães, no bairro Limoeiro, que estaria "o mês inteiro sem merenda".

Mulheres trabalhadoras precisaram se unir para fornecer o alimento aos estudantes. Ele vê problemas de logística na entrega dos produtos às escolas e também na baixa qualidade de proteina: "Não dá para ser arroz o mês inteiro".

Já o vereador Marcos Lima (UB), vice-líder da bancada governista, é preciso apresentar os nomes dos estabelecimentos onde esteja ocorrendo dificuldade com a merenda "para que possamos averiguar e cobrar da Secretaria, pois dinheiro tem e se não há qualidade, nós vamos lá".

Marcos disse que visita várias unidades e verificou que há carne, feijão, arroz e outros itens. "Não ouvi reclamação".

Posicionamento

A Prefeitura de Feira de Santana se manifestou sobre o assunto através de nota enviada pela assessoria de imprensa da administração:



Desde o início do ano letivo em 23 de março de 2023, foram distribuídas mais de 800 toneladas de alimentos, incluindo proteínas, cereais, hortifruti e polpas de frutas para escolas municipais de Feira de Santana.

A Escola Municipal João Duarte Guimarães, no bairro Limoeiro, por exemplo, já recebeu 7.140 quilos de alimentos, incluindo 650 quilos de proteínas.

A seleção cuidadosa desses alimentos pela equipe especializada da Secretaria de Educação reforça o compromisso em proporcionar uma alimentação saudável e nutritiva aos estudantes da Educação Municipal. O cardápio disponibilizado pela Secretaria conta com 5 tipos de proteínas e mais de 30 itens da agricultura familiar.

Reforçamos que todas as unidades são abastecidas regularmente.