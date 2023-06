Vídeo: PM da reserva é preso após atirar em homem durante festa junina

Um policial militar da reserva foi preso em flagrante após atirar contra um homem durante uma festa de São João no município de Conceição do Jacuípe (Berimbau), centro norte do estado. O caso aconteceu na madrugada de domingo, 25, na localidade conhecida como Praça da Matriz.

Segundo as informações das policiais Militar e Civil, um dos disparos ricocheteou no chão e atingiu um homem de 22 anos na região da coxa. Ele foi socorrido para um hospital da cidade.

O autor do disparo, um policial da reserva, foi preso e encaminhado para a Delegacia Territorial de Conceição do Jacuípe, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo. Após isso, ele foi conduzido à Corregedoria da Polícia Militar.

Em um vídeo, enviado ao Portal A TARDE, o homem é apontado por populares e aparece armado nas imagens.

