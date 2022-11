Acusado de tentar matar ex-esposa a tiros é preso em Iguaí

Um homem acusado de tentar matar a ex-esposa foi preso na cidade de Iguaí, no centro-sul da Bahia, nesta quinta-feira, 17. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 52 anos, agrediu e efetuou um disparo contra a vítima.

A mulher não foi atingida, pois o filho do casal impediu a ação. Ainda segundo a polícia, o acusado não aceitava o término do relacionamento. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

“Ele chegou a efetuar um disparo de arma de fogo, que não alvejou a vítima, pois o filho do casal entrou em luta corporal com o próprio pai. Porém, ele ainda conseguiu agredir fisicamente com coronhadas a mulher”, explicou o titular da Delegacia Territorial de Iguaí, delegado Shangai Alexandre Rocha.

O homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para a delegacia, onde teve o mandato de prisão por feminicídio cumprido. Ele segue na unidade à disposição da Justiça.