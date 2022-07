Após agredir cadela a pauladas, homem é preso em Jaguaquara

Após ser acusado de agredir com pauladas uma cadela da raça pinscher, um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira 20, em Jaguaquara, Vale do Jiquiriçá. De acordo com a policia, o acusado passava pela rua quando começou a agredir o animal.

O delegado de Jaguaquara, Chardison Castro, desmentiu a versão dada pelo acusado.

"Assim que tomamos conhecimento, realizamos diligências e prendemos o homem em flagrante por maus tratos de animais. Ele alega que o animal havia tentado lhe morder, mas não procede, pois o animal é superdócil”.

O acusado passou por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e segue custodiado à disposição da Justiça.