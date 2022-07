Após estiagem, Tanque Novo entra em situação de emergência

O município de Tanque Novo, sudoeste da Bahia, teve, nesta quarta-feira, 27, o reconhecimento de situação de emergência decretado por causa da estiagem. A portaria federal foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Além de Tanque Novo, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em outras 15 cidades do país.

Dos 16 municípios, 11 foram atingidos por chuvas intensas. São eles: Altinho, Bom Conselho, Correntes, Cupira, Garanhuns, Jurema, Panelas, Paranatama e São Joaquim do Monte, em Pernambuco, Brejinho, no Rio Grande do Norte, e Campos Novos, em Santa Catarina.