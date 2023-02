Após incêndio, Havan inicia obras de reconstrução da loja de Conquista

Dois meses após o incêndio na loja de Vitória da Conquista, a Havan iniciou as obras de reconstrução do equipamento. A reinauguração do local está prevista para o segundo semestre deste ano.

De acordo com a Havan, os empregos de mais de 100 colaboradores foram mantidos. Após o incêndio, os trabalhadores receberam férias. “Além disso, pagamos normalmente o PPR (Programa de Participação nos Resultados) a todos eles”, disse o empresário Luciano Hang.

A nova filial de Vitória da Conquista terá o mesmo modelo da anterior, com mais de seis mil metros quadrados de estrutura, praça de alimentação e mais de 350 mil produtos em linhas como: eletrônicos, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, moda e brinquedos.

A loja do interior baiano foi inaugurada em abril de 2018. O incêndio de grandes proporções que destruiu a filial aconteceu no dia 28 de dezembro do ano passado.