Bahia: homem é acusado de engravidar filha após abusos desde os 9 anos

Um homem acusado de estuprar e engravidar a filha em Jequié, no Centro-Sul baiano, foi preso nesta sexta-feira, 11. Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) cumpriram o mandado de prisão contra o suspeito.

De acordo com as investigações, a polícia constatou que os abusos ocorriam desde que a vítima tinha 9 anos. A vítima entrou na fase adulta, mas teve a sua idade preservada pelas autoridades policiais. Ainda segundo a Deam de Jequié, há dois anos, ela deu a luz um filho gerado por causa dos abusos.

A criança nasceu prematura. Por causa disso, a mãe convive com os desafios de cuidados relacionados com os problemas de saúde do filho.

O acusado fugiu para o estado de Pernambuco, após ficar sabendo das denúncias contra ele, mas foi rastreado e preso ao voltar para a cidade baiana.