Bombeiros encontram corpos de meninas que se afogaram em rio de Jequié

Os dois corpos que haviam desaparecido no Rio das Contas, na cidade de Jequié, já foram localizados. A informação foi confirmada no início da tarde desta sexta-feira, 1º, pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

De acordo com testemunhas, as vítimas eram do sexo feminino e primas. Elas teriam entrado no rio na tarde de quinta-feira, 31, para se banharem e não conseguiram retornar à superfície após o volume de água subir rapidamente.

O primeiro corpo foi localizado pela manhã e foi identificado pelo prenome de Clara. A vítima estava a cerca de 30 metros do local onde teria acontecido o afogamento. O segundo seria de Vitória, encontrada no início desta tarde.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para identificação e demais procedimentos legais.