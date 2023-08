Corpo de adolescente é encontrado após afogamento em Porto Seguro

O corpo do adolescente que morreu após se afogar na Praia de Jacumã, no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 9.

O afogamento ocorreu no domingo, 6, quando a vítima, identificada como Leonilson Sena da Conceição, de 16 anos, desapareceu próximo ao Condomínio Outeiro das Brisas, por volta das 15h. Conforme o relato de amigos, o adolecente não sabia nadar.

As operações de busca foram iniciadas ainda na domingo pelo 6º Batalhão de Bombeiros Militar (6º BBM), que acionou equipes de resgate náutico para tentar encontrar o garoto. Entretanto, segundo o relato de moradores da região, o corpo do garoto teria flutuado e lançado para a beira do Condomínio Jacumã. Ele foi retirado da água por funcionários do condomínio. A Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados.