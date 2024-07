Denúncia aponta máquinas públicas de Jequié usadas em outro município

Máquinas estariam sendo usadas em um povoado de Lafaiete Coutinho, conhecido como "América" - Foto: Divulgação

Como dizia a célebre frase do poeta e ex-governador da Bahia, Octávio Mangabeira: "Pense em um absurdo, na Bahia tem precedente". No município de Jequié, centro-sul da Bahia, não é diferente e a frase se encaixaria com o que tem acontecido atualmente na gestão do prefeito Zé Cocá (PP).

O Vereador Sidney Magal (PSD) fez graves denúncias ao Ministério Público do Estado da Bahia, as quais apontam máquinas públicas que pertencem ao município de Jequié sendo usadas no município de Lafaeite Coutinho.

"Em vez de beneficiar candidatos apoiados pelo prefeito Zé Cocá, deveria sim era atender as necessidades dos distritos do município dele, o qual as máquinas pertencem, que é Jequié. As estradas rurais estão pedindo socorro sem poder escoar as produções", disse o parlamentar.

Ainda de acordo com a denúncia as máquinas apontadas como dois tratores e quatro caminhões caçamba estariam sendo usadas em um povoado de Lafaeite Coutinho, conhecido como América, a 36 km de Jequié.

Na denúncia o parlamentar relata que o uso das máquinas tem o objetivo de ajudar na candidatura de Flávio Santana, conhecido como Binho, irmão de Zé Cocá, e atual pré-candidato à prefeitura de Lafaiete Coutinho.

"A situação gera despesas aos cofres públicos de Jequié, além de ser um claro desvio de finalidade e abuso do erário público, sem falar em um provável crime eleitoral", finalizou Sidney Magal.

A reportagem procurou o prefeito de Jequié, Zé Cocá, que ainda não respondeu aos questionamentos.