Dono da Havan visita loja incendiada em Vitória da Conquista

O dono da loja de departamento Havan, Luciano Hang, e diretores da empresa visitaram nesta quarta-feira, 28, a unidade que pegou fogo em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. A comitiva prometeu reconstruir a loja e anunciou férias coletivas para os 82 funcionários locais. As informações são do blog do Anderson.



No mesmo dia foram iniciados os trabalhos de remoção dos escombros, acompanhados por equipes do 7º Grupamento de Bombeiros Militar, da 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior e da Guarda Civil Municipal. Durante a obra, o atendimento ao cliente será feito num contêiner, que deverá ser montado nos próximos dias.

A loja Havan em Vitória da Conquista fica na avenida Juraci Magalhães e estava vazia quando as chamas começaram, nesta quarta. Em pouco tempo, o espaço ficou tomado pelo fogo e totalmente destruído, quando finalmente o incêndio foi controlado pelos Bombeiros. As causas ainda estão sendo apuradas pela polícia.

Bolsonarista radical, Luciano Hang ficou famoso pelo jeito extravagante e por se envolver em polêmicas. Ele já foi flagrado em conversa telefônica exigindo o atraso de salário e demissão de professores ao ser cobrado pelo pagamento de impostos devidos pela Havan em Santa Catarina. Investigado pelo Supremo Tribunal Federal por participação na organização de atos antidemocráticos, Hang também já teve as contas bancárias bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

