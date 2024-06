Em ano eleitoral, prefeitura de Jequié gasta o dobro em festejos juninos

Zé Cocá, prefeito de Jequié, é pré-candidato à reeleição - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Prefeitura de Jequié, município localizado no sudoeste baiano, gastou quase o dobro do valor utilizado na contratação de atrações para os festejos juninos em 2024, ano eleitoiral, se comparado a 2023, chegando ao montante de R$ 5.530.000,00. Os dados constam no Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado, iniciativa do Ministério Público da Bahia.

Em 2023, a gestão gastou R$ 2.970.000,00 na contratação de 13 atrações. Já neste ano, houve um aumento de R$ 2.560.000,00, mas o número de contratados também é maior: 20. Os cachês mais caros de 2024 são de Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano e Leonardo, ambos no valor de R$ 650 mil. Já no ano anterior, o título pertenceu a Wesley Safadão, que recebeu R$ 700 mil para se apresentar no município.

Em 2023, de acordo com os dados divulgados pelo Painel Transparência, Jequié foi o oitavo município que mais gastou em atrações de festejos juninos. Até o momento, a cidade é a segunda com mais gastos em contratações, ficando atrás apenas de Irecê.

Atual prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP) é pré-candidato à reeleição no pleito de outubro. A vice-prefeita, Polliana Leandro, do PT, não permanecerá no posto, já que rompeu com o gestor para apoiar a candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT).