Jequié gasta mais de R$ 5 milhões com atrações do São João | A TARDE

A Prefeitura de Jequié, município localizado no Sudoeste baiano, gastou R$ 5.530.000,00 na contratação de 20 atrações para os festejos juninos. Os dados foram publicados no Painel de Transparência, iniciativa do Ministério Público da Bahia (MP-BA). A quantia deixa a cidade administrada por Zé Cocá (PP) como a segunda com mais gastos no estado no período, atrás apenas de Irecê.

Entre os artistas, Bruno e Marrone, Leonardo e a dupla Zé Neto e Cristiano lideram os cachês, no valor de R$ 650 mil cada. Na sequência vem o cantor Xand Avião, com um valor de R$ 600 mil. Mari Fernandez custou R$ 500 mil aos cofres do município, na frente de nomes como Zé Vaqueiro (R$ 400 mil), Amado Batista (R$ 380 mil), Márcia Felipe (R$ 220 mil) e Mastruz com Leite (R$ 210 mil).

Adelmário Coelho e Kevi Jonny custaram R$ 200 mil ao município. Norberto Curvêllo e a banda Me Leva são as atrações de menor custo, ambas no valor de R$ 35 mil.

A festa no município acontecerá entre os dias 20 e 25 de junho.

