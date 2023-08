Equipes da prefeitura tentam superar estragos causados pelas chuvas

Moradores e equipes da prefeitura de Itapetinga ainda trabalham para recuperar os danos da chuva com ventania que caiu sobre a cidade no último sábado, 26. Nesta terça-feira, 29, os cerca de 11 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino voltaram às aulas depois de dois dias de limpeza e reparos nas unidades escolares.

A tempestade, atípica para este período do ano na região, foi formada por uma frente fria que se formou próximo do litoral da Bahia, conseguiu ganhar força “e criou um canal de umidade que ainda está sobre grande parte do estado (Centro Sul, Sudoeste, São Francisco e Oeste)”, afirmou o meteorologista do Inema, Aldirio Almeida.

Ele pontuou que no sábado o fenômeno climático estava no início e que a chuva de 26,8 milímetros (mm) e ventos de até 93,2 km por hora, registrados pelos equipamentos do serviço meteorológico, indicam a intensidade da chuva. A média para todo mês de agosto no município é de 38 mm e o registro de sábado foi em apenas uma hora de chuva no final da tarde.

De acordo com o especialista em meio ambiente, a chuva caiu justamente sobre a área urbana, com grande volume em pouco tempo, com os ventos muito fortes, por isso causou prejuízos. Ele não descarta a possibilidade de outra chuva em algum dos locais cobertos com a umidade da frente fria até sexta-feira, quando o fenômeno começa perder força.

No entanto, salientou que serão chuvas bem pontuais, na maioria dos casos muito fracas. A partir do próximo final de semana o clima volta à condição normal deste período, com altas temperaturas e baixa umidade do ar. Almeida também alertou que o fenômeno climático ‘El Niño’ está vigorando e por isso a perspectiva é de precipitações menos intensas e atraso na próxima temporada de chuvas nestas regiões, previstas a partir de outubro.

Neste contexto, na terça-feira, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) emitiu ontem alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres de risco de chuvas com potencial perigo para localidades do Centro Sul, Vale São-Franciscano e Extremo Oeste. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica uma precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

Trabalho intenso

O prédio da Central de Marcação de Exames (CME) da rede municipal de saúde de Itapetinga foi o mais atingido na cidade. Os serviços só serão disponibilizados para a população a partir da próxima segunda-feira, 4. Um novo endereço será informado pela Secretaria de Saúde para seu funcionamento provisório.

Apesar da intensidade do temporal ninguém ficou desabrigado e as quatro famílias desalojadas após a chuva, já retornaram para suas casas. Outro problema que afetou praticamente toda a população de Itapetinga foi a falta de energia elétrica, gerando mais de 200 ocorrências atendidas.

Conforme a Neoenergia Coelba, mais de 100 profissionais entre técnicos, engenheiros e eletricistas foram acionados para recompor a rede elétrica. Conforme nota da empresa, “ainda no sábado, parte dos consumidores tiveram o fornecimento restabelecido e no domingo a operação na cidade voltou à normalidade”.