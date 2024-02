Ex-bolsonaristas participam de encontro do PT baiano | A TARDE

Os ‘ex-bolsonaristas’ Tito e Thiago Rangel chamaram atenção no último sábado, 20, ao aparecerem em um evento do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), em Vitória da Conquista.

Após desistir do slogan ‘Deus, Pátria e Família’, Tito se destituiu da camisa bolsonarista e agora está pré-candidato pelo PT à prefeitura de Barreiras, no oeste da Bahia, onde conta com o apoio da ex-deputada Jusmari Terezinha.



Thiago Rangel, que é filho do comandante Rangel, que chegou a disputar uma cadeira do senado, na eleição de 2018, pelo PSL, após uma decisão interna, decidiu migrar para a base socialista e apoiar a candidatura de Tito, ao lado da ex-deputada.

No evento, estiveram presentes o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro da Casa Civil Rui Costa, o senador Jaques Wagner, o presidente estadual Éden Valadares, o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do município, Waldenor Pereira.

Durante o evento petista foram discutidos a tática eleitoral e o quadro eleitoral nos municípios baianos para que o partido vença as eleições na maior quantidade de municípios do estado. Na reunião, estiveram representantes de mais 20 Territórios de Identidade e de mais de 100 cidades.