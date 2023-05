Ex-vereador de Matinha é encontrado morto em Guanambi

Após ser acionada, a Policia Militar do município de Guanambi, sudoeste da Bahia, encontrou um idoso de 70 anos, identificado como Almí Marques Flores, morto dentro da garagem da própria residência.

Flores, que era irmão do vereador de Guanambi, Vanilson Marques Flores (UB), conhecido como Dr. Son, também foi vereador no município de Matina, também no sudoeste baiano, pelo PCdoB, entre 2009 e 2012. O local foi isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O corpo de Almí foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Guanambi, para necropsia. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.