Força-tarefa é montada para reconstruir rede elétrica em Itapetinga

Uma força-tarefa foi montada em Itapetinga, a cerca de 453 km de Salvador, pela Neoenergia Coelba, para reconstruir a rede elétrica do município, que está com danos por causa do temporal que atingiu a cidade na noite do último sábado, 26.

Foram atendidas 202 ocorrências até o final da tarde deste domingo, restabelecendo o fornecimento de energia de 98% dos clientes afetados. Cerca de 100 profissionais atuam para substituir os postes, transformadores e fiações danificadas pelos objetos e vegetações de grande porte projetados na rede de distribuição por causa dos ventos de maior intensidade.

A Neoenergia reforça que o efetivo de engenheiros, técnicos e eletricistas permanecerão de plantão até a conclusão dos serviços. A distribuidora informou que em caso de ocorrências relacionadas à rede elétrica, os clientes têm disponíveis vários canais, como o envio de torpedos gratuitos para o SMS 28116, informando apenas o número da conta-contrato da unidade consumidora. Além do WhatsApp, através do (71) 3370-6350, a central gratuita de teleatendimento 116, a agência virtual na página de serviços do site e o aplicativo Neoenergia Coelba disponível para Android e IOS.

Dicas de Segurança

- Caso encontre um fio caído, não é recomendado tocar, mas sim, ligar imediatamente para a Neoenergia Coelba pela central gratuita 116;

- Não retirar vegetações ou objetos que estejam próximos ou sobre a rede elétrica;

- Não ligar equipamentos elétricos se estiver com o corpo molhado ou descalço;

- Desconectar os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados das tomadas;

- Evitar o contato caso as paredes da casa estejam úmidas e não ligar equipamentos elétricos em tomadas instaladas em paredes úmidas, pois são potenciais fontes de choques e mau funcionamento de equipamentos;

- Evitar ficar em áreas abertas, como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, postes, mastros e locais elevados. É recomendado ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;

- Não ficar sob árvores ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evitar o contato com objetos com estrutura metálica como fogão ou canos, sobretudo se a casa estiver em campo aberto;

- Não realizar serviços em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior, a exemplo de instalação ou manutenção de antenas de TV;

- Só instalar, desligar ou remover antenas se o tempo estiver favorável. Caso a antena caia sobre a rede ou próximo dela, não é recomendado segurá-la ou recuperá-la.