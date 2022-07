Justiça restringe bens de prefeito de Encruzilhada

Após acatar pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), a Justiça baiana determinou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 5 milhões do prefeito do município de Encruzilhada, sudoeste da Bahia, Wekisley Teixeira Silva (PSD), conhecido como "Dr. Lei". Além dele, outras cinco pessoas são acusadas por fraudes em licitações.

De acordo com os promotores de Justiça, além das "fraudes e superfaturamentos" em procedimentos licitatórios, as investigações apontaram distribuições para vantagens ilícitas, que viabilizavam fraudes nos contratos. Eles incorporavam ainda, de forma ilicita, verbas públicas por intermédio de lavagem de capitais”. O recurso foi protocolado, na última quarta-feira, 21, para pedir o "afastamento cautelar" do gestor.

A empresa Disembe Construções Ltda e o sócio Emerson Silva Meira; o servidor público municipal, Matheus Martins e Martins; a empresa R.P. Amaral Transportes e o sócio Raik Portugal Amaral; Paulo Lima Silva; além de Leonam Nogueira Santana também foram acionados.