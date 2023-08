Mulher com joelho lesionado é resgatada em Itaberaba

Uma mulher que estava com o joelho esquerdo aparentemente lesionado foi resgatada, em Itaberaba, próximo a Chapada Diamantina, no fim da noite desta quinta-feira,17. A vítima foi socorrida por bombeiros do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (11º BBM), de Lençóis. A ocorrência aconteceu na Trilha do Sossego. De acordo com testemunhas, a vítima havia escorregado.

A mulher informou que foi socorrida por uma médica que passava pelo local, tendo o membro afetado imobilizado. Ao chegar ao local, os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar (APH). Depois da estabilização, ela foi conduzida para uma unidade de saúde. Toda ação teve o apoio de guias e brigadistas locais da Associação de Condutores de Visitantes de Lençóis (ACVL) e da Brigada Voluntária de Lençóis (BVL).

O Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CBMBA) alerta que é importante que as pessoas façam trilhas sempre acompanhadas por guias habilitados. Caso aconteça algum incidente ou acidente, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado através da central 193.