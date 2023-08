Mulher é presa atuando como falsa médica na zona rural de Brumado

Uma mulher foi presa na última quarta-feira, 16, atuando como médica sem a devida documentação profissional, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Umburanas, zona rural do município de Brumado, sudoeste da Bahia.

A suspeita partiu do próprio secretário de Saúde, Cláudio Soares Feres, que recebia pedidos de emprego por parte da mulher, no segmento de ginecologia e obstetrícia, via aplicativos de conversa.

De acordo com o secretário, a mulher apresentou documentação incompleta, uma vez que só teria apresentado a carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM).

"Exigi toda a documentação necessária, sendo que ela chegou a trabalhar e ficou de enviar a documentação. Continuou incompleta quando recebi. Consultei os dados pelo sistema digital do CRM e desconfiei da foto", disse Feres.

O secretário conseguiu encontrar a médica, dona do CRM apresentado pela charlatã, o que levou o gestor da Pasta a descobrir que se tratava de uma enfermeira concursada no município de Vitória da Conquista.

“Ao tomar conhecimento de que se tratava de alguém exercendo ilegalmente a profissão, pedi a suspensão dos atendimentos e acionei a Polícia Civil, que fez a prisão em flagrante", finalizou.