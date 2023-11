Prefeito é acusado de abastecimento fantasma em ônibus escolar | A TARDE

Parlamentares do município de Brejões, Vale do Jiquiriçá, apresentaram uma grave denúncia contra o prefeito Alessandro Rodrigues Brandão Correia (Rede). A denúncia aponta que o gestor municipal apresentava notas de abastecimento de um ônibus escolar local, que já tinha sido retirado de circulação desde o ano de 2017.

A denúncia foi apresentada pelos vereadores Sérgio Silva, conhecido como Sérgio do Purrão (Podemos), Lourinho (PP) e Murilo (Avante). De acordo com os parlamentares, o valor total das notas atinge o montante de R$ 267.795,30 no quantitativo de mais de 52 mil litros de diesel.

Os parlamentares vão encaminhar a denúncia para investigação da Polícia federal, Ministério Público do Estado da Bahia, Ministério Público Federal, bem como ao Tribunal de Contas dos Municípios, já que os recursos que foram utilizados são referentes a receitas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Ao Portal A TARDE, o vereador Sérgio do Purrão (Podemos), confirmou a denúncia e disse que vai encaminhar o caso para investigação por parte dos órgãos competentes.

“É um crime grave de corrupção e tem que ser apurado com urgência, já que estes recursos são de extrema importância para o investimento da Educação em nosso município”, afirmou.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura, mas as ligações não foram atendidas.