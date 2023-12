Professores de Macarani protestam por melhores condições de trabalho | A TARDE

Os professores do município de Macarani, centro sul da Bahia, realizaram um protesto nesta quinta-feira, 30, para reivindicar a falta de repasses, bem como as péssimas condições de trabalho. Outra queixa da categoria é o uso inadequado dos recursos destinados à educação, o que reflete a falta de compromisso da Prefeitura com a Educação.

O Governo Federal concedeu um reajuste de 33,24% para a categoria, em 2022, só que apenas 10% do aumento foi repassado. Já este ano, o reajuste foi de 14,95%, e mais uma vez não foi repassado quaisquer valor à categoria.

Os professores afirmam ainda que existe uso inapropriado dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), já que de acordo com os professores, existe desperdício e superfaturamento, o que vem prejudicando a Educação do município.