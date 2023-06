PT confirma Waldenor como pré-candidato em Vitória da Conquista

Durante reunião na manhã deste domingo, 11, o diretório municipal do PT em Vitória da Conquista confirmou o nome do deputado federal Waldenor Pereira (PT) como pré-candidato ao Executivo conquistense em 2024.

Eleito para a Câmara dos Deputados em 2022 com o maior número de votos entre os eleitores da cidade: 32.071 – Waldenor já era cotado para a disputa.

“Estou muito honrado em representar o nosso partido e defender o nosso povo. Sebo nas canelas! Vamos à luta!”, publicou o parlamentar em suas redes sociais.

A confirmação do deputado como pré-candidato é consoante com uma declaração recente do presidente estadual do PT, Eden Valadares, de que o partido tem se ocupado em apresentar possíveis postulantes em cidades com possibilidade de segundo turno, como é o caso do município do sudoeste baiano, de Feira de Santana e de Camaçari.