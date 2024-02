Rede elétrica em obra leva risco à população de Jequié | A TARDE

Moradores do município baiano de Jequié, Vale do Jiquiriçá, reclamam de um fio da rede elétrica local, que está em contato com a cerca de uma quadra esportiva. O local está em obras e ainda assim oferece risco à população.

De acordo com denúncia de moradores da região, crianças, pessoas idosas e até trabalhadores da própria obra estão sob risco de uma "fatalidade".

Outra reclamação é a falta de qualidade no material da proteção (rede) do equipamento, a qual foi feita de Nylon. Usuários da quadra esportiva relatam que a resistência do material é baixa, o que não impede a danificação da cerca em pouco tempo.

"Já tivemos problemas com moradores próximos, pois a bola sempre cai nos telhados das casas. Não temos tela de cobertura na quadra", disse um morador.

Outro relato dos moradores é a falta de informações da obra, como placa com dados técnicos que informem valores do investimento, empresa responsável, bem como prazo de término, o que demonstra a falta de transparência da gestão do prefeito Zé Cocá (PP), queixa constante da população local.

A reportagem tentou entrar em contato com a Secretaria de Esportes e Lazer do município, porém a linha permanecia constantemente ocupada.