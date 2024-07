Zé Cocá eleva gastos em mais de 100% com atrações juninas em relação a 2023

Prefeito Zé Cocá (PP) elevou os gastos públicos em mais de 100 % com o São João de 2024 - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O prefeito de Jequié, centro-sul da Bahia, Zé Cocá (PP) elevou os gastos com a realização do São João deste ano. Somadas as contratações de artistas com outros gastos para a festa, a prefeitura de Jequié já gastou, de acordo com o Diário Oficial local, um valor que ultrapassa os R$ 10 milhões de reais para 4 dias de festa.

Em relação aos artistas, só em 2024, de acordo como divulgou o Painel da Transparência do Ministério Público da Bahia, o valor gasto foi de R$ 6.214.454,80. Em 2023, os gastos foram de R$ 3 milhões de reais, o que representa um aumento de 107,15%.

Teatro Municipal

Ainda falando em gastos, outro questionamento feito por parte da população é quanto a nova licitação anunciada para a reforma do Teatro Municipal, anunciada em novembro de 2023, com o custo de R$ 5,4 milhões.

Em 2022, Zé Cocá (PP), já tinha assinado ordem de serviço para a reforma do equipamento, obra com orçamento no valor que atingia os R$ 500 mil reais e teve como vencedora da licitação a empresa Toledo Engenharia Ltda.

Piso dos agentes

Outra reivindicação no município, que leva indignação aos agentes de endemias é o descumprimento da decisão judicial que obriga Zé Cocá a pagar o piso nacional, que deve ser de 2 salários mínimos para uma jornada de 40 horas. Além dos agentes de endemias, outras categorias também reclamam da posição do gestor em não cumprir a lei do piso.