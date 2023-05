A 15 dias da abertura Bahia Farm Show começa a ser montada

Apenas 15 dias separam a Bahia Farm Show, segunda maior feira agrícola de negócios do Brasil, da abertura esperada pelos amantes, empresários ou simpatizantes do agronegócio. As equipes se revezam no espaço de 215 mil m2 para deixar tudo pronto até o próximo dia 6 de junho, quando a feira vai ser oficialmente aberta, encerrando o calendário de eventos do agronegócio brasileiro. Durante os cinco dias os organizadores da 17ª edição da Bahia Farm Show esperam superar a edição passada, quando foi atingida a marca histórica de 7.9 bilhões em volume de negócios. O evento vai ser realizado entre os dias 6 a 10 de junho, às margens da BR-020, em Luís Eduardo Magalhães.

“Estamos acompanhando os resultados das feiras realizadas no Brasil, todos muito expressivos. Acreditamos que a Bahia Farm Show seguirá esta dinâmica, com a concretização de negócios promissores e satisfatórios para todas as 420 empresas que estarão presentes. Nos preparamos, ampliamos em 17% a área destinada a exposição de produtos e serviços para comportar o número de visitantes e expositores, que cresceu mais de 25% em relação à edição de 2022”, destaca o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e da Bahia Farm Show, Odacil Ranzi durante visita ao complexo para acompanhar a montagem e ver de perto a transformação do local que revela uma estrutura gigantesca em meio ao cerrado baiano.

O aumento de empresas participantes fez com que o início da montagem fosse antecipado, em relação aos anos anteriores, mas outro fator também foi determinante para que os trabalhos começassem mais cedo.

“Os estandes estão vindo um pouco maiores do que no ano passado e isso traz mais complexidade. Então foi necessário um período maior também de montagem, esse processo acaba gerando empregos mais duradouros, tanto diretos como indiretos”, revela o engenheiro da Bahia Farm, Abraão Schifino.

De acordo com Schifino, 40 montadoras estão presentes no processo de organização de espaços e estantes e somente nesta fase são gerados quatro mil postos de trabalho, destes, 1.200 diretos e os demais, indiretos. A previsão é que a montagem seja concluída no dia 4 de junho.

Programação

A Bahia Farm Show está preparada para receber visitantes e expositores em seu complexo com a oferta de infraestrutura completa. A abertura, às 10h do dia 6 de junho contará com a presença do governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, autoridades regionais, estaduais e federais. Ainda neste primeiro dia, às 15h, vai ser realizado o tradicional fórum que marca o início do evento, televisionado pelo Canal Rural, e que trará como tema principal “O sistema do plantio direto: potencialidades e desafios”.

A audiência pública da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no segundo dia do evento e a comitiva da Frente Parlamentar da Agricultura, de Brasília, também estão confirmadas na programação, que contará com cerca de 20 atividades, destinadas às soluções em energia limpa e renovável, digitalização das etapas do processo de monitoramento de pragas, boas práticas sustentáveis, certificação ambiental, desafios da sucessão familiar, cobrança de impostos como Funrural, dentre outros.