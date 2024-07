Abertura do Arraiá de LEM recebe 30 mil pessoas

Bem avaliado, pefeito Junior Marabá (PP) foi aplaudido quando subiu ao palco a convite do cantor Nadson o Ferinha - Foto: Divulgação

O maior São Pedro do Oeste da Bahia, o Arraiá de LEM, que começou na noite desta sexta-feira, 28, promete muita festa até o feriado da próxima terça-feira, 2 de julho, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. O primeiro dia dos festejos contou com um público que ultrapassou 30 mil pessoas.

O palco do Arraiá de LEM recebeu as nove primeiras atrações, dentre elas o Nadson Ferinha e a tradicional banda Gatinha Manhosa. O evento vai ter nos próximos dias grandes nomes nacionais, como Gusttavo Lima, Dorgival Dantas, Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Dennis DJ e Biguinho Sensação, além dos artistas locais.

O show do artista Gusttavo Lima, um dos mais aguardados pelo público, vai ser realizado neste domingo, 30, às 18h, em uma espécie de ‘festa ao pôr do sol’.

Bem avaliado na gestão, o prefeito Junior Marabá (PP) foi aplaudido quando subiu ao palco a convite do cantor Nadson o Ferinha.

Marabá aproveitou para declarar aberta a festa, que já se consolidou como a maior do Oeste.

"Está aberto o nosso Arraiá de LEM, o maior do Oeste, vamos aproveitar muito, com muita responsabilidade, e que seja uma experiência maravilhosa para todos", disse.

Nadson agradeceu a acolhida do público. "Estou muito feliz, prefeito, obrigado pelo convite, essa é a primeira vez que estou no Arraiá de LEM e fui muito bem recebido", comemorou.

Além de Nadson, a banda Gatinha Manhosa também se apresentou na abertura da festa.

O Arraiá de LEM continua neste sábado, 29, com o show do cantor Vitor Fernandes.

Programação:

30.06 (Domingo)

18h Gusttavo Lima;

20h Dennis DJ;

22h Biguinho Sensação.

1º de julho (Segunda)

22h Dorgival Dantas;

00h Tarcísio do Acordeon.

02 de julho (Terça)

18h Apresentação de Quadrilhas Juninas e bandas locais.