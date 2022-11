Ao lado de Kevi Jonny, Sthe Matos deixa hospital após sofrer acidente

A influenciadora Sthe Matos recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira, 15, após ter sofrido um acidente de ônibus com o namorado dela e cantor, Kevi Jonny, na última sexta-feira, 11. Ela estava internada no Hospital Central de Barreiras, no oeste da Bahia.

Os dois estavam a caminho de um show que Kevi faria, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, quando o ônibus do cantor capotou na BR-242, trecho da cidade de Cristópolis, na mesma região.

"Bom dia, vamos para casa com Deus! Coração grato por tudo", escreveu Kevi em uma publicação nas redes sociais.

Sthe teve fraturas em cinco vértebras e precisou usar um colete para amenizar a dor. A influenciadora também usou as redes sociais para dar mais informações sobre o seu estado de saúde aos seguidores e fãs.

"Estou usando um colete na cintura inteira. Essa fratura, gente, me faz sentir muita dor, amanhã [segunda] vai ser o primeiro dia depois do acidente que eu vou levantar da cama", contou.

Em um vídeo publicado por Kevi na segunda-feira, 14, Sthe aparece andando pela primeira vez após o acidente, acompanhada por uma profissional da unidade hospitalar onde estava internada.

Acidente

Além do casal, os integrantes da equipe de produção do cantor, que também estavam no veículo, ficaram feridos e foram levados para uma unidade hospitalar. Não houve vítimas fatais, segundo comunicado da assessoria de Kevi divulgado no dia do acidente.

Sthe ainda detalhou que desmaiou após bater a cabeça no bagageiro do ônibus e só acordou quando estava na ambulância.

"Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos (anjos), conseguiram deixar estável. Ainda estou sentindo dores muito fortes na região da pancada e estou com dificuldade para me locomover, pois a dor é intensa", relatou.