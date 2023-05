Bahia Farm Show incrementa área de entretenimento para visitantes

Quem for visitar a Bahia Farm Show, a partir do próximo dia 6 de junho, vai poder fazer uma viagem ao futuro da tecnologia e da inovação, bem como ao passado com o museu de máquinas antigas; e ainda no presente desfrutar momentos agradáveis com familiares e amigos. A organização e os expositores têm pensado a feira como um espaço que proporciona experiências marcadas pelo conhecimento, negócios e entretenimento.

Para a próxima 17ª edição, a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pela estrutura montada em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, e vejam durante os cinco dias a grandiosidade das máquinas, equipamentos e as mais modernas tecnologias do setor agrícola.

No campo do entretenimento, os destaques ficam por conta das empresas que vão prestar serviços de passeios de balão e de helicóptero, pelo museu com máquinas e carros antigos, e a exposição do fotógrafo Rui Rezende que mais uma vez vai expor o nobre olhar sobre as belezas naturais e o potencial agrícola do cerrado do Oeste da Bahia.

Para melhor atender ao público, o complexo vai abrigar dois restaurantes, operados pelo Território Steakhouse e pelo Sakai, duas praças de alimentação e uma área do foodtruck, que pelo segundo ano consecutivo, vão levar mais diversidade e qualidade nas refeições e lanches. Próxima a essas áreas, vai ser disponibilizada uma área de playground e uma “fazendinha” também promete alegrar a visitação das crianças.

Os estandes e os expositores também fazem questão de interagir com o público que quer se aprofundar mais sobre as tecnologias agrícolas por meio de jogos interativos, exibição de vídeos em tecnologia 3D, passeios guiados e sorteio de brindes. Já tradicional no Complexo Bahia Farm, a pista de test drive, desenhada para que os participantes possam testar a resistência dos veículos, é sempre uma das atrações para os apaixonados pelo automobilismo. Entre os estandes montados, o público deverá aproveitar o paisagismo natural e descansar em uma das praças para uma parada estratégica.

Áreas exclusivas para comercializar os produtos e artesanatos pela agricultura familiar, campos experimentais de áreas agrícolas, com soja, milho, algodão e sorgo e demonstração de máquinas e equipamentos também vão atrair a atenção do público, principalmente os interessados pelas modernas tecnologias utilizadas para garantir mais eficiência, produtividade e rentabilidade. Diante do crescimento de 25% do público visitante, na edição passada, o Complexo Bahia Farm foi ampliado na área destinada à exposição e estacionamento, que se mantém gratuito, como mais um diferencial em relação a outras feiras agrícolas.

Estrutura

A novidade em relação à infraestrutura também fica por conta da construção da nova sede da Aiba com um auditório com capacidade para 200 pessoas. O diretor executivo da Bahia Farm Show, Alan Malinski, reforça o convite para que as pessoas possam conferir as tecnologias, fazer negócios, passear na feira e interagir com as empresas e os profissionais que virão de todo o Brasil e de outros países para a troca de conhecimento nos estandes e nas palestras e debates.

“Nosso trabalho é oferecer a melhor e a mais bem cuidada infraestrutura para visitantes e expositores. Além das ruas 100% asfaltadas, temos segurança 24 horas, atendimento médico disponível, banheiros bem localizados, um sistema de internet e de som interno”, reitera.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos de forma antecipada, evitando filas, pelo site https://ingresso.wiesoo.com/. Parte da renda vai ser revertida ao Hospital do Oeste.