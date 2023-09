Governo do Estado detalha requalificação do Aeroporto de Barreiras

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) fez a entrega das adequações e complementações do projeto de requalificação e ampliação da pista de pouso e decolagem, pátio de aeronaves e Taxiway do Aeroporto de Barreiras para nova análise da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC).

As adequações dos projetos do novo Terminal de Passageiros e dos equipamentos de sinalização seguem em andamento e serão enviados à SAC até o final de setembro e de outubro, respectivamente, segundo informações do órgão da gestão estadual.

Os projetos para a requalificação do Aeroporto são elaborados cumprindo critérios da nova legislação e do novo manual aeroportuário, destaca a pasta da Infraestrutura.

Panorama

Com a obra de ampliação, a pista de pouso e decolagem sairá de 1600 metros para 1950 metros tendo capacidade para receber Boings 737 Max 8, que comporta entre 162 e 189 passageiros, a depender do número de classe.

O Terminal de Passageiros será três vezes maior, saindo dos atuais 600m² para 2200m². A previsão é de que as licitações das obras sejam publicadas ainda este ano. O investimento previsto para a obra de requalificação é de aproximadamente R$ 100 milhões com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.