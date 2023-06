Requalificação do aeroporto de Barreiras acontecerá, diz secretária

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 5, véspera da inauguração da décima edição da Bahia Farm Show, uma secretária estadual falou sobre as expectativas do Governo do Estado sobre o desenvolvimento do Oeste, principalmente sobre o tema que envolve os aeroportos nos municípios de Barreiras e de Luis Eduardo Magalhães.

Ao falar sobre o assunto minutos antes, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que reuniões com o Governo Federal tem sido importantes para viabilizar a requalificação do aeroporto de Barreiras.

A secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, afirmou que a requalificação do aeroporto de Barreiras foi iniciativa do governo de Jaques Wagner (PT) e que a inviabilização de reformas recentes tem mais a ver com problema na licitação, não com o fato de que a cidade de Luis Eduardo Magalhães poderia suprir essa lacuna.

"Não é verdade que o Governo do Estado preteriu Barreiras em detrimento de Luis Eduardo Magalhães. Teve-se problema na licitação [do aeroporto de Barreiras], mas bem antes do começo da construção do aeroporto de LEM. Olhe que eu falo de uma situação que poderia ser desconfortável para mim", disse a secretária, que diz acreditar que uma cidade impulsiona a outra.

"O aeroporto de Barreiras e os aeroportos da região são importantes para o desenvolvimento e o governador reconheceu que onde há desenvolvimento, é preciso de facilidade na locomoção", afirmou.