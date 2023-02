Homem é resgatado com ajuda de drones após se perder na mata

Um homem, que estava desaparecido numa área de mata em Barreiras há dois dias, foi encontrado nesta quarta-feira, 22. Os bombeiros contavam com um drone e o apoio de diversos familiares da vítima.

A vítima estava num hospital acompanhando um familiar, na segunda-feira, 20, quando deixou a unidade e, por causa do estado emocional em que estava, se perdeu.

Desde o início da tarde, os bombeiros se distribuíram na mata à procura do desaparecido. Já no fim do dia, um grupo composto pelos familiares conseguiu localizar o parente, que estava visivelmente debilitado.

Após o resgate, os militares prestaram os primeiros atendimentos a vítima e acionaram o Samu, que realizou o socorro até a UPA, após avaliação e medicação. O homem não corre risco de vida.