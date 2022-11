Kevi Jonny cancela shows depois do acidente com ônibus

Após o acidente com ônibus, na tarde desta sexta-feira, 11, o cantor Kevi Jonny cancelou os shows que ele faria neste final de semana, na cidade Luís Eduardo Magalhães, nesta sexta; e em Riachão do Jacuípe, neste sábado, 12.

O cantor também cancelou o show que ia fazer em Itaboim, no estado de Minas Gerais. Além do cantor estavam no coletivo, sua equipe de produção e sua namorada, a influenciadora Sthe Matos.

Segundo a assessoria de Kevin, todos os envolvidos passam bem. A equipe do cantor informou também que todos foram levados para o hospital e passarão por exames.

Ainda não há informações sobre o acidente. Nas imagens que circulam na internet, é possível ver o ônibus tombado no acostamento da via, com o vidro da frente quebrado.